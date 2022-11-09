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竹市動物園動物死亡遭質疑 市府：年老疾病

2022/11/9 15:47
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（中央社記者郭宣彣新竹市9日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁今天質疑，前新竹市長林智堅改建動物園時，疑有動物死亡等問題。市府表示，死亡是因動物年老及疾病所致，施工期間安置動物皆有獸醫專業照顧。

針對林耕仁今天出席國民黨立院黨團記者會表示，新竹市政府花費新台幣3.76億元改建新竹市立動物園，質疑不僅動物品種大量銳減、發生虐待動物事件、動物死亡以及「遇死不補」，是否帶動觀光效益等問題。

新竹市政府向中央社記者表示，新竹市立動物園提供動物良好生活環境，是生命教育最佳場域，「虐待動物」是惡意抹黑。在動物園施工期間的動物安置，由專業獸醫師及保育員用心觀察照養及餵食照顧，但如同人類一樣，動物仍不免有生老病死，主要原因是動物年老及疾病造成死亡。

產發處發布新聞稿表示，動物園定位非展示珍奇異獸，而是生命教育最佳場域、提供動物良好生活環境，「交換代替購買」為動物園最重要宗旨，從民國100年後即無購買動物，卻頻稱動物園為標本館，是惡意中傷。

產發處表示，動物園再生工程擴大動物展場面積，提供動物良好棲地，並與全台各園積極互動交流，如將絨鼠借展至高雄壽山動物園、羊駝借展至新竹，讓動物成為「城市行銷大使」，推廣生命教育。

產發處說，林智堅推動「動物園再生計畫」有成，成果有目共睹獲肯定，更成為高雄壽山動物園再生計畫借鏡，皆曾專程率隊來訪考察，參考增進動物福祉、提升市庫收入等成功翻轉經驗與多元效益。

產發處表示，動物園從108年12月底重新開園至今，遊園人數已累積突破300萬人次，平均每年約新台幣120萬人次，為再生計畫前3倍，並提升相關規費收入挹注市庫收入，動物園再生計畫前平均年收入約837萬元，再生計畫後平均年收入近4300萬元。（編輯：方沛清）1111109

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