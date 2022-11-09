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竹東鎮民代表參選人涉現金買票 遭羈押禁見

2022/11/9 14:44
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（中央社記者郭宣彣新竹縣9日電）新竹地檢署今天表示，竹東鎮某鎮民代表參選人涉以新台幣2000元買票，新竹地檢署訊後，向法院聲請羈押禁見這名參選人獲准。

新竹地檢署今天提供新聞資料表示，檢察官吳志中指揮新竹縣政府警察局竹東分局，偵辦竹東鎮某鎮民代表參選人，涉嫌現金買票案，昨天將涉案人拘提到案並訊問。

檢方向中央社記者表示，這名參選人在11月8日到選舉區內拜訪選民時，交付新台幣2000元給選民尋求支持，查賄團隊獲悉後，立即蒐集相當證據，將這名參選人拘提到案。

檢方說，檢察官赴竹東分局訊問，認為這名參選人涉違反公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪嫌重大，今天向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢方表示，查賄團隊在24小時內完成拘提、訊問、聲請羈押獲准，對仍心存僥倖欲以買票介選之人，嚴正警告。新竹查賄團隊在距投票日這段期間，將全力從嚴從速偵辦各式介選的犯罪行為。（編輯：郭諭儒）1111109

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