沈慧虹競總官網上線 擘畫城市願景

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）9日舉行記者會，宣布競選官方網站上線，她說，政見是認識參選人重要方式，盼透過網站讓民眾更深入了解她對城市擘畫與想像；希望新竹市民能夠選擇她，在讓她的公務時間軸能再新增一項「新竹市長」。中央社記者郭宣彣攝 111年11月9日

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（中央社記者郭宣彣新竹市9日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天宣布競選官方網站上線，她說，政見是認識參選人重要方式，透過網站上願景規劃、政策圖卡、活動等能讓民眾更深入了解她對城市擘畫與想像。

沈慧虹舉行競選官方網站發表記者會，現場展示競選官網，網址是proud of Hsinchu，也是這次競選口號「新竹光榮」。內容，包含個人自我介紹、6大面向政見願景、參選至今新聞資訊、活動影片紀錄等。

沈慧虹說，打開首頁往下滑就可看到她的「公務」時間軸，她是雲林斗南出生，曾擔任奮起湖站長、到台北市政府服務，再到新竹市擔任交通處長、副市長，希望17天後，新竹市民能夠選擇她，在讓她的公務時間軸能再新增一項「新竹市長」。

在政見頁面，沈慧虹表示，她在過去8年政績基礎下，打造「超級城市新竹市」，透過科技首都、先進軌道、移居生活、舊城再起、幸福加倍與未來教育6大願景，繼續超越，在官網中的超級城市裡的建築都可點擊，分別進入每個細項政見。

沈慧虹說，如公托、臨托、親子館加倍政策，就在「幸福加倍」政見網頁裡，打造友善親河力政策在「宜居生活」政見網頁裡。

她表示，以交通的「先進軌道」政見為例，點擊後便會進入細部政策網頁，網頁中會有政策發表會的直播影片與政策圖卡搭配文字敘述，可讓民眾再複習一次，完整了解她心目中超級城市新竹市模樣。（編輯：方沛清）1111109