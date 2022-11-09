柯文哲指遇到政治就轉彎 林耕仁反嗆不知悔改

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身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲指國民黨新竹市長參選人林耕仁（圖）遇到政治就轉彎。林耕仁9日在立法院舉行記者會表示，大家都很清楚，柯文哲常常睜眼說瞎話，民眾黨只剩清廉這塊招牌，現在還不知道悔改，相信社會自有公評。中央社記者王騰毅攝 111年11月9日

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（中央社記者王承中台北9日電）台北市長、民眾黨主席柯文哲指國民黨新竹市長參選人林耕仁遇到政治就轉彎。林耕仁今天表示，大家都很清楚，柯文哲常常睜眼說瞎話，民眾黨只剩清廉這塊招牌，現在還不知道悔改，相信社會自有公評。

林耕仁日前質疑民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安助理費等，原訂昨天前往調查局北機站提交相關事證，但卻臨時取消，林耕仁表示，選舉已到最後階段應回歸政策討論，因此取消。

林耕仁今天前往立法院，與國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維及立委鄭正鈐等人召開記者會，質疑前市長林智堅在任內花新台幣3.76億元改建新竹市動物園，但在施工期間使動物陸續死亡，破壞原有動物棲息生態空間，等於是花新台幣3.76億元把動物園變成標本館。

儘管記者會主題是鎖定林智堅任內施政，但媒體記者仍聚焦在林耕仁近日對民眾黨新竹市長參選人高虹安的炮火。

對於為何臨時改變策略，林耕仁在會後接受媒體聯訪時表示，團隊的共識就是希望選舉能回歸到市政討論。必須讓市民知道，過去民進黨在新竹市執政的7年多來，有多少弊端，國民黨永遠都會跟人民走在一起。

外傳改變策略是有來自外部的壓力，是否怕打到鴻海創辦人郭台銘？林耕仁指出，從來沒有談過這個問題，團隊的共識就是一致希望選舉回歸到市政討論，讓政策願景得到市民認同，他也向所有新竹市民呼籲，林耕仁是操守清白、道德無瑕疵的人，希望大家能夠支持。

媒體詢問，未來是否會提交資料？林耕仁表示，會看時機，資料是吹哨者提供，會先進行保留，現在是選舉期間，先回到市政討論。

針對前新竹市長林政則稱高虹安不是壞人，林耕仁指出，大家都很清楚，林政則的個人本質就是人人好，做人厚道。至於高虹安是不是好人，這個要問高虹安自己。

對於台北市長、民眾黨主席柯文哲指林耕仁遇到政治就轉彎，林耕仁表示，大家都很清楚，柯文哲常常睜眼說瞎話，民眾黨只剩清廉這塊招牌，現在還不知道悔改，相信社會自有公評。

媒體詢問，未來在選戰策略上是否就不再討論高虹安？林耕仁指出，這個不急，現在距離投票還有10幾天，目前就依團隊共識，回歸到正常面，把政策牛肉讓市民知道。媒體追問，改變策略是否擔心讓綠營整盤端走？林耕仁僅說，這是媒體的想法。（編輯：蘇龍麒）1111109