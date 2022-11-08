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霍華德將加盟雲豹 鄭運鵬提政見：體育賽事再升級

2022/11/8 17:48
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（中央社記者葉臻桃園8日電）前NBA球星「魔獸」霍華德將加盟台灣T1聯盟桃園永豐雲豹。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬順勢重申他的體育政見，包括提高訓練器材、裝備補助費用等，讓體育賽事再升級。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹，今天上午球團發布聲明，宣布前NBA選秀狀元霍華德（Dwight Howard）將來台加盟。

鄭運鵬搭上這波話題熱潮，今天在臉書發文表示，他從小就看過魔獸在魔術隊打球，針對桃園的體育，他在體育政見中有提到「運動就是觀光」，體育賽事再升級，未來桃園職業球賽將會與桃園在地景點結合，打造多樣性套裝行程。

鄭運鵬也說，要做桃園市運動選手、教練、防護員最有力的靠山，未來將提高訓練器材、裝備補助費用，以及補助體育班每年新台幣3萬元集訓費用，並配置足額防護員照顧每個選手。

鄭運鵬的體育政見裡提到，除了規劃未來提供體育班每年可申請集訓費用3萬元，菁英培訓計畫4年經費也將逐年增加；並補助各單項委員會訓練器材、設備、場地使用費，總預算加碼至1500萬元。

此外，也將推動各級學校體育班配置足額傷害防護員，並研擬發放傷害防護員每月獎勵金，提供各級選手運動心理諮商，對於運動員退下選手身分後，規劃持續聘用作為專任運動教練等。（編輯：李錫璋）1111108

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