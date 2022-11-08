林耕仁質疑高虹安涉詐助理費 柯文哲：要交代來源

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（中央社記者陳怡璇台北8日電）台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安陷助理費爭議，台北市長、民眾黨主席柯文哲表示，指控別人前要先交代資料真實性與來源，一被要求提給檢調就說回歸市政「哪有這回事」。

國民黨新竹市長參選人林耕仁質疑高虹安，是否要求公費助理上繳款項做為個人使用等，林耕仁昨天表示，今天將前往調查局北機站提交相關事證，供檢調機關釐清事實，卻取消這事。

柯文哲今天出席台北市立第一女子高級中學樂儀旗隊赴美國玫瑰花車遊行授旗典禮，會前接受媒體聯訪時被問及高虹安助理費風波。

柯文哲說，指控人家要先證明資料是真的、資料從何而來，「當人家說不然你交給檢調？他就說我們回歸市政討論，哪有這一回事？」並說高虹安從北一女學歷到資策會經歷等都被抹黑，如果抹黑失敗就換個題目再來一次，這場選戰打得實在難看。

媒體問，外界認為林耕仁如此追打高虹安會讓民進黨得利，柯文哲表示，如果確實違法就拿出來講，「難道你的法律是遇到政治就轉彎嗎」，這是對自己的行為不負責任。

鏡週刊今天進一步報導高虹安助理費案情，曝光檢舉函內容。檢舉函指出，高虹安男友李忠庭擔任公費助理期間年領永齡基金會600萬元，並替鴻海推動相關立法，疑涉犯貪污治罪條例和政治獻金法，但真相如何尚待檢調釐清。

媒體追問此事時，柯文哲表示，領助理費一事就回歸事實，看有沒有做立院助理該做的事；而永齡、鴻海是私人企業，私人企業投資個人、要雇什麼樣的員工，那是企業的行為，「鴻海給多少錢這關外面的人什麼事」。

柯文哲指出，不要似是而非、隨便牽連，「不然明講高虹安推的哪個法案是替鴻海推的」，且民眾黨在立院才5名立委，根本無法推什麼法案，就算有也是跟人家連署才有辦法。

媒體問，高虹安疑似要求上繳助理費一事，柯文哲說，有運作辦公室的人就知道，買便當、喝咖啡、買衛生紙等花費很難報銷，大家各自出點錢當成公積金來支出很正常，相信高虹安自己墊錢墊得更多。

這風波是否影響高虹安選情？柯文哲說「我覺得不會」，抹黑過頭反而引起民眾反感。（編輯：李亨山）1111108