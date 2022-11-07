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遭疑詐領助理費 高虹安主動帶資料赴北機站說明

2022/11/7 17:09（11/7 17:27 更新）
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台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安（圖）遭質疑詐領立法院助理費，她7日上午在黨中央舉行記者會，回應外界質疑。中央社記者鄭清元攝 111年11月7日
台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安（圖）遭質疑詐領立法院助理費，她7日上午在黨中央舉行記者會，回應外界質疑。中央社記者鄭清元攝 111年11月7日
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（中央社記者劉世怡台北7日電）台灣民眾黨新竹市長參選人、立法委員高虹安遭檢舉涉詐領立法院助理費，她今天出示截圖澄清李忠庭非人頭助理後，下午主動帶著資料赴調查局北機站說明。

高虹安今天上午舉行記者會說明，在背板貼出約300、400張截圖和文件複本，並首度公開多張李忠庭本人的工作照片及團體合照，要證明李忠庭確實從事助理工作。

高虹安在記者會表示，她已對幾名媒體人、媒體、網友提告意圖使人不當選及加重誹謗，今天也會偕同律師，遞交資料給調查局北部地區機動工作站，盼檢調明察秋毫。

高虹安於下午3時許，在律師陪同下進入北機站。

調查局日前發布新聞稿指出，高虹安遭質疑詐領立法院助理費，案件原是台北市調查處接獲民眾檢舉資料後報局立案，並由局本部發交新竹市調查站辦理，但是考量新竹站選舉查察任務繁重，再轉由北部地區機動工作站接辦。

調查局指出，本案自發交北機站辦理後，即依既定的偵查計畫進行相關蒐證作為，尚未約詢檢舉人或關係人，北機站會秉持行政中立依法辦理，絕無對外透露相關案情。（編輯：李錫璋）1111107

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