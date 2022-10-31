質疑任用男友為公費助理 林耕仁：高虹安應說清楚

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國民黨新竹市長參選人林耕仁（前右2）31日質疑民眾黨新竹市長參選人高虹安任用男友擔任公費助理，另在購得科智股票，卻已知鴻海將投資科智企業涉內線交易等，要高虹安說清楚。中央社記者郭宣彣攝 111年10月31日

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（中央社記者郭宣彣新竹市31日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁今天質疑民眾黨高虹安，任用男友擔任公費助理，另在購得科智股票，卻已知鴻海將投資科智企業涉內線交易等，要高虹安說清楚。高團隊目前未回應。

林耕仁開記者會，國民黨新竹市議員陳治雄等人出席，一同向民眾黨新竹市長參選人高虹安提出4大質疑，包含是否任用男友擔任立院公費助理、購得科智股票是否涉及內線交易、是否涉及違法將資策會所屬專利權讓與他人、為何不出示資策會核准兼職科智的文件。

林耕仁表示，高虹安曾任用的李姓公費助理，在通訊錄上沒有分機，所顯示的行動電話等與高虹安一致，若要找李姓助理，還需透過高虹安才能找到人。高虹安應說清楚，李姓助理是否為男友，有無用納稅人的錢支付男友薪資。

陳治雄說，高虹安在西元2018年5月，取得科智股票，同年6月鴻海即透過樺成與陽程2家公司取得科智，既然高虹安聲稱「科智股票是她自己花錢買的」，若早已知悉合併科智的內情，難道沒有涉內線交易。

林耕仁說，查詢專利資訊檢索系統後，高虹安在資策會任職時，有2件核准的專利，高虹安是發明人之一，但申請人卻是科智公司與高聖精密機電公司，而非資策會。

他表示，根據專利法第7條規定，受雇人於職務上所完成的發明，專利申請權及專利權屬於雇用人，因此，高虹安在資策會任職期間的發明，專利權屬應是資策會，質疑高虹安能把專利權讓與科智及高聖。

針對高虹安任職資策會，是否兼職的爭議，林耕仁表示，不管是否兼職、領薪，按照資策會的兼職辦法，只要經過上級核准即可，高虹安只要提出資策會在線上核准的紀錄，便可證明，但高虹安卻只拿出電子郵件來代替核准紀錄。

林耕仁表示，高虹安的問題讓人無法信任，高虹安應逐一解答問題，誠實向市民講清楚。（編輯：方沛清）1111031