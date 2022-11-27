高虹安謝票 允盡快建立竹市府會友善溝通關係

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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）新竹市長當選人高虹安今天進行車隊掃街謝票，她表示，將盡快安排拜會新竹市議員當選人行程，她不分顏色、黨派，會用謙卑態度達成府會友善溝通關係。

高虹安今天進行車隊掃街謝票，出發前接受媒體聯訪表示，昨天有收到鴻海創辦人郭台銘、聯電榮譽副董事長宣明智的祝福，也收到許多在選舉過程中提攜栽培她的長輩祝福，內容也有對未來市政期許，她將努力去做，並向更多長輩請益。

對於這次新竹市議員選舉民眾黨僅獲2席而藍營奪12席、綠營有8席，高虹安說，她過去常聽到台中市長盧秀燕對跨黨派議員的誠懇溝通態度，她認為值得學習，她將盡快拜會議員當選人，不分顏色、黨派，謙卑溝通，相信市府若提出好政策，議員都會支持。

針對助理費爭議可能面臨司法問題，高虹安表示，不論是主動提相關證據到調查局北機站或是盡量澄清，她一直都是直球對決。

她指出，已有前法官整理相關判例後認為這起案件不會成立貪污罪，由於事件已進入司法程序，在媒體上無法講太多案情細節，但對司法有信心，會還她清白。

記者提問，是否擔心會遇到罷免等狀況。對此，高虹安表示，中選會公布得票結果，她獲得9萬8121票，這都是市民投出來的，若因政治追殺、政黨不同而要發起罷免，這是對市民不尊重，呼籲放下選舉過程中的紛擾仇恨、對立。

高虹安說，她會盡快組建不分顏色、黨派、用人唯才的市府團隊，要用市政表現讓更多人肯定。（編輯：戴光育）1111127