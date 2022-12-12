新竹市小內閣 高虹安：接洽延攬台北台中市府人選

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（中央社記者郭建伸、范正祥台北12日電）新竹市長當選人高虹安的市府小內閣名單受關注，高虹安今天在立法院受訪表示，部分局處以新竹市府現有優秀事務官為主，另外也接洽延攬台北市府、台中市府人選。

高虹安12月25日即將就任新竹市長，她日前已宣布現任台北市政府地政局長張治祥將出任新竹市政府秘書長。

高虹安今天出席立法院經濟委員會，受訪談及新竹市小內閣人事時表示，上週媒體獨家報導張治祥的人事新聞，因此才提早公布，否則本來是要一起公布，而不是各別報告。

是否曾與台北市長柯文哲討論新竹市小內閣名單，或是柯文哲有推薦人選。高虹安表示，柯文哲沒有推薦政務官，但曾推薦一些優秀的事務官，因此她因緣際會認識張治祥，並積極勸進張治祥出任秘書長。

高虹安表示，由於曾與台中市長盧秀燕互動，當選後曾互道恭喜，但她有意延攬的台中市府事務官，是由其他人推薦，並非盧秀燕推薦。

此外，高虹安質詢時聚焦台版晶片法案對國家財稅的影響，她質疑過去審查運動彩券發行條例修正草案時，行政部門對修法造成的財稅影響都守得很緊，反觀這次修法，不但給予非常大的彈性，也較未提及草案如果通過對國家財稅的影響。

經濟部長王美花回應，經濟部和財政部有針對可能模式做過試算和討論。（編輯：謝佳珍）1111212