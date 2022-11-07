高虹安助理費爭議 林靜儀：應誠實面對

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（右5）「光榮掃街」名人接力來相挺，7日由民進黨立委林靜儀（左4）前來陪同。針對民眾黨新竹市長參選人高虹安助理費爭議，林靜儀表示，高虹安應誠實面對。中央社記者郭宣彣攝 111年11月7日

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（中央社記者郭宣彣新竹市7日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹「光榮掃街」名人接力來相挺，今天民進黨立委林靜儀前來陪同，林靜儀說，針對高虹安助理費爭議，高虹安應要誠實面對，心也應該要更柔軟。

行前，林靜儀接受媒體聯訪，針對民眾黨新竹市長參選人高虹安助理費爭議部分，林靜儀說，立法院是國家最高民意機構，立委在法令方面一定要了解，高虹安是社會歷練不足的女孩子，高虹安可能在資策會、長大過程認為自己很優秀，但不是每個優秀的人都有這樣的機運。

林靜儀說，高虹安不該忘記自己要參選縣市首長，城市中有許多跟她不同的人，高虹安的心應該要更柔軟。

林靜儀表示，在爆出來的相關爭議中，越來越多資料顯示高虹安「對法律不知是不理解、非常輕忽」，而高虹安不論是在資策會爭議或現在辦公室助理費爭議，都應該要更誠實面對。

沈慧虹競選辦公室發布新聞稿指出，沈慧虹今天車隊掃街合體林靜儀，不少民眾提早掌握掃街路線，在街角等候，還有人準備好應援手板，高舉想對沈慧虹、林靜儀說的話。

林靜儀表示，她一直很掛心沈慧虹，一直想給更多支持，因為這麼好的人選，長期在行政專業領域中任職，尤其交通方面非常專業，與她討論到弱勢議題時，她的眼眶都會紅起來，擁有女性堅毅又柔軟的一面。

林靜儀說，希望新竹市民延續新竹8年光榮，讓新竹繼續發光發熱，新竹值得擁有好市長，就是沈慧虹。

沈慧虹說，今年1月林靜儀成功翻轉地方舊勢力，當選台中立委，也證明會做事、有專業，才能得到選民的肯定。

沈慧虹表示，相信所有善良的力量都願意一起加油，讓台灣、讓城市都變得更好，她會更努力、更用力讓市民認識、了解政見政策，讓選民選擇城市的幸福跟願景。（編輯：李錫璋）1111107