高虹安助理費爭議 林耕仁8日赴北機站提交事證

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中國國民黨新竹市長參選人林耕仁（圖）7日舉行記者會，質疑對手台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安，是否將辦公室公費助理加班費當個人小金庫使用？希望高虹安不要閃躲，說清楚。中央社記者郭宣彣攝 111年11月7日

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（中央社記者郭宣彣新竹市7日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁今天質疑民眾黨參選人高虹安，是否要求公費助理上繳款項做為個人使用等，為此，他明天將前往調查局北機站，提交相關事證，供檢調機關釐清事實。

林耕仁晚間發布聲明表示，針對民眾黨新竹市長參選人高虹安今天說「助理都很認真工作，加班費上限46小時都嫌太少」，卻在2個小時後，改稱是「助理幹部體恤業務繁重自掏腰包贊助公用」，若高虹安體恤員工，為何不自己掏腰包提出經費供辦公室運作，卻要助理「自願上繳」每月新台幣1萬元到7萬多元不等的金額，說法自相矛盾。

林耕仁指出，有關近日他所公布的資料，取得和利用不僅符合個資法規範，也絕無侵犯任何人之隱私及權利，且確實來自於高虹安辦公室內部吹哨者，完全與其他機關、政黨無關。對於高虹安質疑他是「派臥底、全程監控」，此說法啼笑皆非。

高虹安質疑林耕仁「資料為何不是第一時間拿到檢調」？林耕仁表示，因提供資料的吹哨者，為揭發真相，需透過值得相信的管道，因此，接洽林耕仁團隊，才能讓真相完整公開、公諸於眾。

林耕仁說，高虹安是否要求辦公室助理上繳資金、是否因助理無法接受上繳金額的內規等因素，才導致助理不顧風險擔任吹哨者。

林耕仁指出，已將相關資料中涉嫌違法之處予以公開，讓公眾得以徹底檢視，明天親赴調查局北部機動調查站，提交吹哨者所提供的所有事證，供檢調機關釐清事實。（編輯：李錫璋）1111107