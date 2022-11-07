高虹安出示截圖照片 澄清李忠庭非人頭助理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安（圖）遭質疑詐領助理費，她7日舉行記者會，秀出3、400張截圖和多張照片，證明前助理李忠庭曾在團隊工作，絕非外界指涉的人頭助理。中央社記者鄭清元攝 111年11月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北7日電）台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安遭質疑詐領助理費，她今天秀出3、400張截圖和多張照片，證明李忠庭曾在團隊工作，絕非外界指涉的人頭助理。她也拿出李忠庭戶口名簿，證明於2015年離婚，駁斥小三傳言。

新竹市長選舉選情白熱化，國民黨參選人林耕仁質疑對手高虹安聘僱前助理李忠庭爭議。高虹安今天偕雙方委任律師舉行記者會說明。

高虹安在記者會上貼出約3、400張截圖，並首度公開多張李忠庭本人的工作照片及團體合照，證明李忠庭確實從事助理工作。

高虹安指出，李忠庭的助理工作包含行程隨行、司機、機密重要事務處理、全天候公務手機聯繫、臉書等社群管理、執行各地選民服務、代表立委參與活動等。

高虹安表示，上週陸續有媒體和參選人質疑李忠庭是人頭助理，但因得花時間整理許多工作記錄和照片，沒辦法在第一間就對外展示。

高虹安說，李忠庭並不是外界抹黑的人頭助理，而是實質處理工作，工作內容絕對對得起他的薪水。

她在記者會中甚至秀出李忠庭的戶口名簿，顯示李忠庭於2015年離婚。高虹安說，沒有什麼「2018年來到鴻海後高虹安是小三」的錯誤說法，盼外界別以訛傳訛。

高虹安指出，回顧這段時間，她被造謠抹黑超過30件，都是莫須有罪名，好幾個夜晚她都得努力翻找10年前郵件證明清白；但每當她證明完清白，側翼跟攻擊陣營就找尋下個抹黑目標，讓人覺得感慨，「真的是夠了」。

高虹安表示，她已對幾位媒體人、媒體、網友提告意圖使人不當選及加重誹謗，今天也會偕同律師，遞交資料給調查局北機站，盼檢調明察秋毫。（編輯：趙蔚蘭）1111107

台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安（中）遭質疑詐領立法院助理費，她7日上午在律師陳宗豪（左）、鍾維翰（右）陪同下舉行記者會說明。中央社記者鄭清元攝 111年11月7日