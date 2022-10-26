資策會：高虹安侵害論文著作權 已提法律訴訟

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資策會26日表示，已收到民眾黨新竹市長參選人高虹安（前）回函但跟資策會立場明顯有歧異，25日已委任律師就高虹安侵害資策會兩篇論文的著作權，提起刑事自訴。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北26日電）資策會今天表示，已收到高虹安回函但跟資策會立場明顯有歧異，10月25日已委任律師就高虹安侵害資策會兩篇論文的著作權，提起刑事自訴；後續將委請律師再提起刑事附帶民事訴訟，以維護權益。

民眾黨新竹市長參選人高虹安論文爭議持續延燒，資策會今天發布聲明，說明高虹安不當使用資策會論文涉及侵害著作權一事。

資策會已在10月13日委任律師發函，請高虹安就資策會擁有著作權的論文，未經其引註並逾越合理使用範圍一事，說明並提供解決方案。

資策會委任律師雖然在10月20日收到高虹安回函，但是因為回函僅重申高虹安就資策會論文都屬合理使用，跟資策會所持立場明顯有歧異；因雙方對侵權事實是否存在難達共識，導致無法進行後續協商。

資策會指出，收到高虹安回函當天，隨即展開訴訟可能性評估與準備，10月25日委任律師就高虹安侵害資策會兩篇論文的著作權，提起刑事自訴，現案件已進入法院審理程序；後續將委請律師再提起刑事附帶民事訴訟，以維護資策會權益。

資策會說明，10月25日已經向美國辛辛那提大學及其機械工程學系以電子郵件方式發出律師函，函達該校高虹安博士論文侵害資策會著作權權益一事，並依學校規定，同步副本同校的John Walter Weidner 博士與Dr. Ying Sun博士，也同步副本給發布系爭博士論文的Ohio LINK、ProQuest資料庫所指定的接收智慧財產權侵害通報窗口。

資策會重申，對於各類研發成果使用都遵守相關規定處理，希望各界回歸事件本身理性判斷，靜候法院審理結果。（編輯：潘羿菁）1111026