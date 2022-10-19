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資策會主張論文著作權 高虹安：已請律師處理

2022/10/19 13:24（10/19 14:02 更新）
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民眾黨新竹市長參選人高虹安（中）論文爭議延燒，她19日表示，針對資策會將提出訴訟主張研究論文著作權，已委請律師處理。（中央社檔案照片）
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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安論文爭議延燒，她今天表示，針對資策會將提出訴訟主張研究論文著作權，已委請律師處理，將會提出相關事證資料。

民進黨立委賴瑞隆今天在立法院經濟委員會質詢時指出，高虹安於資策會任職期間，未報備就赴辛辛那提大學進修博士學位，在返台後創立科智企業，也在沒有報備情況下兼職，且有涉嫌侵權科專計畫成果的疑慮。

資策會執行長卓政宏在會中回答，資策會已在10月13日發律師函給高虹安，主張資策會研究論文的著作權，但目前尚未收到高虹安回應說明，預計將於21日或24日提出訴訟。

高虹安為此發聲明稿表示，民進黨為了選舉，各種傾國家機器之力抹黑造謠，人民都看在眼裡。連資策會都被迫因為壓力而髮夾彎改口，她深感遺憾。

高虹安指出，已委請律師處理後續和資策會的法律程序，並也準備了相關事證資料，未來如進入法律程序會再提出。（編輯：陳清芳）1111019

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