高虹安論文爭議 資策會：21日前未回函說明將提告

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資策會執行長卓政宏表示，已於13日發律師函給高虹安（左2），主張資策會研究論文的著作權，若在律師函送達後第7天起仍未說明回覆，最快會在21日提起訴訟。圖為高虹安9月公布美國辛辛那提大學學倫單位聲明。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鄭鴻達台北19日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安論文爭議持續延燒，資策會執行長卓政宏表示，已於13日發律師函給高虹安，主張資策會研究論文的著作權，不過尚未收到回應說明，若在律師函送達後第7天起仍未說明回覆，最快會在21日提起訴訟。

立法院經濟委員會今天處理「推動商業科技發展－01物流國際化與科技化推動計畫」、「物流國際化與科技化推動計畫」及「電子商務發展與安全推動計畫」業務費預算凍結1%專案報告，審查「112年度中央政府總預算案關於經濟部及所屬單位預算部分」，並邀請經濟部長王美花報告、詢答。

民進黨立委賴瑞隆質詢時指出，高虹安於資策會任職期間，未報備就赴辛辛那提大學進修博士學位，在返台後創立科智企業，也在沒有報備情況下於該公司兼職，且有涉嫌侵權科專計畫成果的疑慮 。

卓政宏回答，資策會已經在10月13日發律師函給高虹安，主張資策會研究論文的著作權，不過高虹安尚未回應說明，若在律師函送達後第7天起仍未說明回覆，預計將於21日或24日提出訴訟。

賴瑞隆追問資策會是否已發文辛辛那提大學，向校方說明高虹安博士論文與資策會研究論文比對結果，並要求校方說明。

卓政宏表示，正在與律師進行發函文字內容最後確認，預計這幾天會發函。

王美花也說，資策會的研發成果為其所屬智慧財產權，若要使用應取得同意、授權，若沒有，資策會就應確實保護權益。

賴瑞隆接著問，高虹安在科智企業兼職時領資策會薪水，是否有報備。

卓政宏表示，他確定高虹安「沒有報備」，領資策會薪水、以其資源為其他公司做事，會有勞雇契約的債務不履行問題，當然會循法律途徑處理。

至於高虹安赴辛辛那提大學進修期間是否有報備，卓政宏表示，她在前3學期沒報備，也沒說明，資策會在她第4學期起申請短期進修後，才開始知道此事，將持續釐清此案的內容，該進行的法律作為，包括提告，都會按規定辦理。

資策會有無其他類似案例，卓政宏表示仍在全面清查中，尚未發現類似案例。（編輯：潘羿菁）1111019