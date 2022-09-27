立委調資策會資料爭議 王美花：會判斷能否給

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（中央社記者王揚宇台北27日電）民進黨團調民眾黨立委高虹安資策會資料引起各界討論。經濟部長王美花今天在立法院說，過往也有立委調資策會資料，如果請經濟部提供，經濟部會判斷能否提供。

民進黨立法院黨團22日行文給財團法人資訊工業策進會，要求提供台灣民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安任職資策會期間業務執行概況，此舉引發討論。

立法院今天邀請行政院長蘇貞昌列席施政報告並備質詢。民進黨立委羅致政質詢時，詢問經濟部與資策會的關係為何，因為有人說資策會是民間財團法人，跟政府無關。

王美花說，資策會剛開始時，政府捐助金額沒有超過一半，只有38%，但財團法人法有規定，雖然沒有超過一半，相關人事、財務，政府如果有直接或間接控制權的話，政府仍要加強監督，而資策會是經濟部要加強監督的財團法人。

至於立法院有沒有審資策會預算，王美花說，經濟部技術處的經費，有很大部分是給資策會，因此審技術處經費時，資策會會列席；經濟部對資策會的補助，相關預算也有送立法院。

羅致政詢問，立委有沒有資格向資策會或經濟部調資料，王美花說，過往確實都有立委調閱資料，如果是請經濟部提供資料，經濟部會判斷可以公開或應該透明的資料，如果可以提供就會提供。

此外，羅致政關心無人機產業發展，也說過去他辦過公聽會，但無人機產業發展的主管機關並不明確。

王美花說，在民間的部分，應該算經濟部，但無人機除了民用外，也可以做軍用，因此行政院副院長沈榮津曾召集跨部會討論應該怎樣一起支援。

至於無人機產業的發展願景與目標，王美花說，有討論相關技術，民間產業要如何擴大能量，以及有沒有可能部分軍用也可以提供訂單。

羅致政說，無人機產業發展的關鍵，在於基礎建設、資源投注、產官學整合，而在扶植過程中，政府的投資採購也很重要，經濟部要去盤點。（編輯：翟思嘉）1110927