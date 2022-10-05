資策會指論文有著作權爭議 高虹安：政治力介入

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（中央社記者郭宣彣新竹市5日電）資策會今天指民眾黨立委高虹安的美國辛辛那提大學博士論文，經比對與資策會研究論文引用逾8成。對此，高虹安表示，這是政治力介入。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部長王美花進行業務報告並備質詢，多名立委針對高虹安在資策會任職期間，曾獲補助赴美國辛辛那提攻讀博士學位，博士論文內容疑似抄襲資策會研究論文等問題提出質詢。

資策會執行長卓政宏在答詢時指出，學術著作最重要的是應明示出處，高虹安的論文並未做到此點，若未明示揭露出處就是違反學術規定，資策會已主張自身著作權。

下午在臉書發文指出，高虹安博士論文共113頁，對比高虹安資策會發表期刊文章部分僅6頁，所謂博士論文引用逾8成的說法，光用數學計算就知道絕非事實，何況，她就是資策會期刊文章的第一作者。

高虹安表示，當時，鏡週刊刊出報導時，資策會當天即發出聲明表示「學術用途無授權問題」。但是這段時間，在民進黨立法院黨團總召柯建銘等人施壓下，資策會改口主張，疑似著作權疑慮，相信這是政治力介入的結果。

高虹安指出，她過去資策會的長官、同事等，這段期間都承受來自高層莫大的壓力，對於他們被迫改口，也不忍多說什麼。而在事實上，有太多資料是無法被施壓而改變的，因為人可以被迫改口，但已經留下的檔案資料物證卻無法消滅。

對於資策會執行長卓政宏指高虹安去美國派駐期間進修，沒報備也沒說明，高虹安表示，此為錯誤，事實是在西元2016年8月，她獲資策會推薦「國家產業創新獎」，推薦理由明載「高虹安主動爭取本會國際人才培育補助方案，前往美國辛辛那提大學進修攻讀機械博士學位」。

高虹安表示，她赴美期間仍克盡職守，持續輔導臺灣產業轉型製造服務化，建立工具機智能化整合服務平台應用典範案例，怎麼可能沒報備也沒說明。

高虹安說，現在希望每天能多講政策，能多提出政見，多花時間和選民互動，讓市民看到一場正面陽光的選戰。（編輯：吳協昌）1111005