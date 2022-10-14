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蔡壁如請辭立委 新光集團吳欣盈預計遞補

2022/10/14 21:18（10/14 21:30 更新）
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台灣民眾黨立委蔡壁如的碩士論文遭德明科大撤銷，她14日上午舉行記者會表示，目前沒有收到學倫會完整報告，但她不會迴避政治責任，也不眷戀立委職位。中央社記者郭日曉攝 111年10月14日
台灣民眾黨立委蔡壁如的碩士論文遭德明科大撤銷，她14日上午舉行記者會表示，目前沒有收到學倫會完整報告，但她不會迴避政治責任，也不眷戀立委職位。中央社記者郭日曉攝 111年10月14日
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（中央社記者郭建伸台北14日電）台灣民眾黨立委蔡壁如的碩士論文遭德明科大撤銷，她今天晚間在臉書貼出辭職聲明書，表示她自即日起辭去立法委員職務。根據台灣民眾黨2020不分區排名，預計遞補的是排名第7名的新光集團第3代吳欣盈。

前桃園市議員王浩宇日前在臉書，質疑蔡壁如2019年德明財經科技大學的論文「民意代表社群網站市政議題關注度探討」，有許多不當引用情形，並向校方檢舉；德明科大學倫會認定她違反學術倫理，教務會議通過撤銷學位。（編輯：林克倫）1111014

台灣民眾黨立委蔡壁如14日晚間在臉書表示她自即日起辭去立法委員職務，根據台灣民眾黨2020不分區排名，預計遞補的是排名第7名的新光集團第3代吳欣盈（圖）。（中央社檔案照片）
台灣民眾黨立委蔡壁如14日晚間在臉書表示她自即日起辭去立法委員職務，根據台灣民眾黨2020不分區排名，預計遞補的是排名第7名的新光集團第3代吳欣盈（圖）。（中央社檔案照片）
（圖取自facebook.com/PiRuTsai.tpp）
（圖取自facebook.com/PiRuTsai.tpp）
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