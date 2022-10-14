請辭立委下一步 蔡壁如：整理學倫報告申覆救濟

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（中央社記者郭建伸、謝方娪台北14日電）台灣民眾黨立委蔡壁如今天晚間在臉書貼出辭職聲明，表示辭職是她公開承擔並樹立新政治典範。外界好奇請辭立委後下一步，她表示還不知道，目前先待命，但已收到德明科大學倫會報告，這幾天會先整理內容並申覆。

媒體詢問請辭立委是否受到主席柯文哲壓力，她表示，沒受到壓力，她的個性是非分明，其實昨天就有請辭念頭，不希望因此模糊焦點甚至抹黑民眾黨，下週將遞交請辭書到立法院秘書處。

前桃園市議員王浩宇日前在臉書發文，質疑蔡壁如2019年德明財經科技大學的論文「民意代表社群網站市政議題關注度探討」，有許多不當引用情形並向校方檢舉；德明科大學倫會認定蔡壁如違反學術倫理，教務會議通過撤銷學位。

蔡壁如晚間在臉書貼出聲明，表示即日辭去立委職務，並發表「追求台灣的正義與清白」3點聲明。她表示，辭職是她公開承擔並樹立新政治的典範，不是因為她論文有問題，將持續申覆捍衛清白與權益。

蔡壁如說，因為這次風波已轉移選舉焦點，更造成民眾黨不必要且子虛烏有的傷害；她呼籲各政黨回歸政策辯論及城市願景，還給人民健康的選舉，更請選民一定要出來投票。

蔡壁如晚間發出請辭聲明後，仍與助理在辦公室討論後續政情，未如外界認為氣氛低迷，開會後還彼此開心合影。

媒體詢問蔡壁如下一步，以及是否繼續擔任選戰小組召集人。她受訪回應，還不知道下一步，目前仍先待命；因德明科大今天下午7時33分將學倫會報告寄給她，這幾天會先整理內容並申覆。

外界認為新光集團第3代吳欣盈可望遞補民眾黨不分區立委，蔡壁如表示，她今天下午才去高雄一趟，這段時間沒有聯繫過吳欣盈，還不知道吳欣盈是否遞補。

此外，柯文哲晚間參與民眾黨新北市募款餐會被媒體問及蔡壁如學位議題時指出，蔡壁如有致電給德明科大，校方說今天下午要開學倫會，開完後會遞交資料；但到今晚7時仍沒等到資料，便決定先辭再說。

柯文哲表示，整件事情很奇怪，判決至少要交判決書，但蔡壁如是很負責的人，不會因個人讓民眾黨受傷，反正先請辭再尋求救濟；他指出，學校新聞稿先給外界，當事人完全沒有資料，不曉得要怎樣辯白，「如果這樣就由吳欣盈遞補（立委）」。

根據台灣民眾黨2020不分區排名，預計遞補的將是排名第7、新光集團第3代被稱為「新光集團長公主」的吳欣盈，她是新光金創辦人吳東進長女，和妹妹吳欣儒分別在新壽及新光金擔任要職。

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吳欣盈過去在海外留學期間，曾參與政策研究及選民服務，2020年被民眾黨提名為不分區立委候選人，從財經圈正式跨足台灣政壇；今年4月，吳欣盈接下蔡壁如辦公室顧問一職，一度引起外界揣測蔡壁如將轉任黨秘書長、由吳欣盈遞補不分區立委。

因立委必須監督政府機關，包含金管會在內，若金融業高管擔任立委，將可能涉及利益衝突。過往並無金融業高管同時擔任立委前例，若吳欣盈確定遞補，是否會受限公職人員等相關法規，進而牽動吳欣盈在新壽人事，成為今晚金融圈熱議話題。（編輯：林克倫）1111014