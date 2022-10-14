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蔡壁如遭撤碩士學位 柯文哲：應無主觀抄襲意圖

2022/10/14 12:04（10/14 12:27 更新）
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（中央社記者郭宣彣新北14日電）台灣民眾黨立委蔡壁如的碩士論文遭德明科大撤銷，對此，台北市長柯文哲表示，他相信蔡壁如沒有主觀抄襲的意圖，至今為止，並沒有看到判決書全文。

新北市長侯友宜、台北市長柯文哲今天出席捷運新北樹林線CQ890區段標工程開工動土典禮，會後，柯文哲接受媒體聯訪表示，已有與蔡壁如討論過，將按照判決書內容具體事項進行後續，而蔡壁如也告訴他「可以辭掉立委、可以負責」。

柯文哲說，報告內容應該是要寄給當事人全文，不能只是寄給信箱、已被取消學位，卻發新聞稿，而當事人卻不知道發生什麼事。這應該要有改進，要先寄給當事人全文，再發新聞稿。

柯文哲表示，面對此事件，他們坦蕩蕩，將由判決書全文來作後續處理，了解具體事項。他再次強調，相信蔡壁如沒有抄襲意圖，但也要看到底是不當引用，還是其他問題，要看具體陳述才能知道。

媒體提問，針對民眾黨新竹市長參選人高虹安論文涉抄襲部分，柯文哲指出，由於高虹安並沒有被認定抄襲問題，另外再說。

至於是否有藍白合的前兆？柯文哲說，什麼合作都可以，他綠白合的經驗更多。

媒體再問，針對民進黨台北市長參選人陳時中稱「若重來一次，不會當指揮官」，對此，柯文哲表示，人活在世界上，權利義務都是相對的。（編輯：李錫璋）1111014

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