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德明科大碩士學位遭撤銷 蔡壁如：尊重但不解將申覆

2022/10/13 18:51（10/13 19:00 更新）
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台灣民眾黨立委蔡壁如的碩士學位13日遭德明科大撤銷，蔡壁如將依法提出救濟申覆。（中央社檔案照片）
台灣民眾黨立委蔡壁如的碩士學位13日遭德明科大撤銷，蔡壁如將依法提出救濟申覆。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北13日電）台灣民眾黨立委蔡壁如的碩士學位，今天遭到德明科大撤銷。蔡壁如晚間透過聲明指出，尊重學術倫理委員會的決議，但校方發給媒體的新聞稿，字數比給當事人的資訊還多，令人不解與遺憾，將依法提出救濟申覆。

桃園市前市議員王浩宇日前在臉書質疑蔡壁如2019年德明財經科技大學的論文「民意代表社群網站市政議題關注度探討」，有許多不當引用的情形，並向校方檢舉；德明科大學倫會認定她違反學術倫理，教務會議今天通過撤銷學位。

蔡壁如今天晚間透過聲明表示，她下午收到母校德明科大寄給她碩士論文違反學術倫理審定結果的電子郵件，她尊重學術倫理委員會的決議，但這封信只有314字，並未說明如何具體違反學術倫理。

蔡壁如表示，校方發給媒體的新聞稿共518字，比給當事人的資訊還要多，令人感到不解與遺憾。

蔡壁如表示，希望學校給完整的具體決議內容。在目前資訊不對稱的情況下，對於審查結果，她無法認同；她會捍衛自己的權益與清白，也請學校公開相關審查資料，將依法提出救濟申覆。（編輯：蘇龍麒）1111013

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