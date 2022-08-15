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論文遭指不當引用 蔡壁如：尊重學校判定結果

2022/8/15 09:50（8/15 10:02 更新）
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台灣民眾黨立委蔡壁如遭質疑在職專班論文不當引用，德明財經科技大學收到檢舉已啟動審理。（中央社檔案照片）
台灣民眾黨立委蔡壁如遭質疑在職專班論文不當引用，德明財經科技大學收到檢舉已啟動審理。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北15日電）台灣民眾黨立委蔡壁如遭質疑在職專班論文不當引用，德明財經科技大學收到檢舉已啟動審理。蔡壁如今天透過聲明表示，她會親自出席審議會說明，尊重學校判定結果，若有爭議則直接交由倫理委員會處理。

桃園市前市議員王浩宇在臉書質疑蔡壁如2019年德明財經科技大學的論文「民意代表社群網站市政議題關注度探討」有許多不當引用的情形，他已向校方檢舉。

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蔡壁如今天透過聲明表示，她已寫信給系主任及指導教授，會親自出席審議會說明，也會尊重學校判定結果；若有爭議，則直接交由倫理委員會處理。

蔡壁如日前在臉書澄清，她的論文主題是「民意代表社群網站市政議題關注度探討」，她是站在巨人肩膀上、借鑑前人智慧，形塑研究角度與觀點，這叫「文獻檢閱」，且引用有註明出處，在學術上不構成抄襲。（編輯：謝佳珍）1110815

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