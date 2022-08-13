論文遭質疑不當引用 蔡壁如：學術上不構成抄襲

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（中央社記者賴于榛台北13日電）民眾黨立委蔡壁如今天遭質疑部分論文內容有不當引用情形，隨後透過臉書澄清表示，她是站在巨人肩膀上、借鑑前人智慧，形塑研究角度與觀點，這叫「文獻檢閱」，且引用有註明出處，在學術上不構成抄襲。

桃園市前市議員王浩宇今天在臉書質疑蔡壁如2019年德明財經科技大學的論文有許多不當引用的情形，他已向校方檢舉。

蔡壁如隨後透過臉書回應說，她的論文主題是「民意代表社群網站市政議題關注度探討」，參考的文獻是「政府網站網路傳播之研究」，以此基礎，在市政議題上加以應用延伸，兩者研究性質大不相同，這在學術研究上是正常不過的事。

她說，寫過論文的人都會知道，站在巨人肩膀上、借鑑前人的智慧，從而形塑研究的角度與觀點，這叫「文獻檢閱」。而因為論文主題與該研究計畫的方向都是探討政府網站，自然背景說明會有些雷同，這在學術上相當自然。

蔡壁如也說，2篇年代相差將近20年，政府網站功能不可同日而語，有參考價值，但沒有抄襲的動機，總而言之，相關引用都有註明出處，在學術上不構成抄襲

她表示，她沒有這麼厲害，不是前新竹市長林智堅，不會說自己一切都是原創；將主動要求召開學倫會，有信心說明清楚，更不會怪老師為什麼一直問同樣的問題或逃避說明。（編輯：黃瑞弘）1110813