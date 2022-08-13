蔡壁如論文遭指不當引用 德明科大暫未收到檢舉

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台灣民眾黨立委蔡壁如13日遭質疑在職專班論文有不當引用情形，德明財經科技大學表示，若收到檢舉，將依學術倫理規定處理。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北13日電）台灣民眾黨立委蔡壁如今天遭質疑在職專班論文有不當引用情形，德明財經科技大學表示，尚未收到檢舉，如果收到，將依學術倫理規定處理。

桃園市前市議員王浩宇今天在臉書質疑 蔡壁如 蔡壁如小檔案 出生地：台灣省屏東縣

生日：53年3月11日

學歷：德明財經科技大學資訊管理碩士

經歷：台北市政府顧問、台大醫院葉克膜小組組長、台大醫院護理師 看更多 關閉 2019年德明財經科技大學的論文「民意代表社群網站市政議題關注度探討」有許多不當引用的情形，他已向校方檢舉。

對此，德明財經科技大學校方今天回應媒體指出，目前還沒收到檢舉資料，如果收到檢舉案，會依照違反學術倫理案件的規定處理。

蔡壁如今天稍早透過臉書澄清，她的論文主題是「民意代表社群網站市政議題關注度探討」，她是站在巨人肩膀上、借鑑前人智慧，形塑研究角度與觀點，這叫「文獻檢閱」，且引用有註明出處，在學術上不構成抄襲。 （編輯：張芷瑄）1110813