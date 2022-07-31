民眾黨推新北市長人選當母雞？柯文哲：9/2前想一下

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（中央社記者陳俊華新北31日電）外界關注民眾黨是否推新北市長人選，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今天說，9月2日才登記截止，之前可以再想一下，有市長候選人比較容易拉抬，不然就要從台北調到新北支援。

柯文哲、台灣民眾黨立委蔡壁如等人上午出席民眾黨新北市黨部舉辦的參選人亮相記者會；會後媒體詢問，民眾黨是否會推人選參加新北市長選舉，否則沒有母雞，恐會全軍覆沒。

柯文哲回應，「反正9月2日才登記截止，之前再想一下」；有市長候選人是比較容易拉抬，不然就變成要從台北調到新北支援。

媒體追問，如果將台北市長參選人拉過來支援新北市，會不會讓新北市民覺得不被尊重；柯文哲說，這表示民眾黨很重視新北，希望把改變台灣政治文化的社會運動，從台北出發，慢慢擴散到其他縣市。

蔡壁如曾被點名是可能參選新北市長的人選，對是否會加重新北布局、幫忙尋覓母雞一事，她回應，民眾黨有這麼多參選人，她是選戰小組召集人，一定會勤跑，「不要忘了我住在新北永和」，一定積極尋覓母雞。

至於是否會加強和新北市長侯友宜合作，柯文哲說，這很尷尬，因為他跟侯友宜、民進黨新北市長參選人林佳龍都算交情不錯。

民眾黨在新北市提名11名議員參選人，柯文哲表示，多年來台灣政治依舊是藍綠惡鬥，民眾黨目標是要打破藍綠，提出具體政見，強力監督施政。（編輯：林淑媛）1110731