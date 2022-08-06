民眾黨修章程 柯文哲首屆主席任期至年底
2022/8/6 14:42
（中央社記者郭建伸台北6日電）為便利下屆主席、黨代表合併選舉，台灣民眾黨今天舉行黨代表大會通過修改黨章，增訂第一屆主席任期至今年12月31日為止；也就是目前擔任首任主席的台北市長柯文哲，任期將至今年12月31日。
民眾黨今天在台北國際會議中心舉行3週年黨慶活動，中午先召開第一屆第三次黨代表大會，除了中央黨部、年度決算、選戰小組、立院黨團等報告案，也議決修改章程。
民眾黨於2019年8月6日創立，當時創黨黨員推舉柯文哲為黨主席；現行民眾黨章程明定，「黨主席一人對外代表本黨，由黨員直接投票產生，任期為4年，連選得連任」，柯文哲的主席任期原本應至2023年8月5日。
由於民眾黨將於年底舉行下屆黨代表選舉，為便於主席、黨代表合併選舉，明年元月同步開啟任期，民眾黨代表大會今天討論章程及法規修訂案，在既有條文中增加「黨主席第一屆任期至民國111年12月31日止」。
黨代表大會以舉手表決方式議決，出席69位黨代表中有63位投贊成票，沒有人投反對票，因此議決修改章程；通過章程後，柯文哲的主席任期將提前至今年12月31日結束。
此外，黨代表大會今天議決通過電子化會議作業規範，以利無紙化及線上會議；由於民眾黨目前已有新的黨職人員選舉辦法，黨代表大會今天也議決通過，廢止現行的中央委員選舉辦法、中央評議委員選舉辦法。（編輯：郭無患）1110806
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
桃園市長選舉 賴香伶：將推一捷運站一社宅政策