談林智堅碩士論文 柯文哲：高等教育要反省

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（中央社澎湖縣13日電）台北市長柯文哲今天在北澎城市交流時表示，林智堅的碩士論文，不能以個案看待，國內有太多大學有此現象，高等教育要反省。

台北市政府參訪團今天到澎湖參訪，有媒體在城市交流會前聯訪指出，民眾黨選對會召集人蔡壁如碩士論文可能涉及抄襲。柯文哲表示，蔡要自己對外說明白，該怎麼辦就怎麼辦，如果有問題就送大學學術倫理委員會調查。

柯文哲指出，林智堅的台大碩士論文涉及抄襲一事，遭台大學術倫理判定而撤銷碩士學位，凡事不能以個案看待，但這不是個案，也不是突然冒出來的，台大要自己去面對，但國內大學有太多有此問題，整個高等教育要做反省。

台北市政府參訪團一行60人，今天由柯文哲率領抵澎湖參訪，澎湖縣長賴峰偉親自到機場迎接，並在澎湖喜來登酒店合影，而原本首站行程要到全國歷史最悠久的澎湖天后宮參拜，因班機機械故障而延誤，將改至明天上午8時30分再前往。

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賴峰偉也指出，縣市交流就是將有時想不到或看不到的建設引進來推動執行，澎湖過去也曾與台南、宜蘭等縣市交流、引進的有環保騎士、縣史館等，此次與北市城市交流，希望能帶來澎湖向上提升的機會，2人並分別互贈禮物。

柯文哲今天除了進行城市交流外，還將赴澎湖水產種苗繁殖場、二崁古厝、銅牆鐵壁等參訪外，晚間還將見證台北捷運公司與澎湖科技大學簽署合作備忘錄，並與在地青年與舉行論壇和新書簽書會。（編輯：黃世雅）1110813

台北市政府參訪團一行13日由市長柯文哲（左）率領抵澎湖參訪，澎湖縣長賴峰偉（右）親自迎接，雙方互贈紀念品。中央社 111年8月13日