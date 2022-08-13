鄭寶清爆中華大學認林智堅抄襲 校方：不實內容
2022/8/13 19:27（8/13 19:49 更新）
前立委鄭寶清12日在媒體節目指出，中華大學認定林智堅（圖）的論文也是抄襲。中華大學13日發聲明駁斥為不實內容。（中央社檔案照片）
（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）前立委鄭寶清昨天在媒體節目指出，中華大學認定林智堅的論文也是抄襲。中華大學今天發聲明駁斥為不實內容，目前尚未收到調查結果，預期最快下週才會出爐。
鄭寶清昨天在媒體節目表示，前新竹市長林智堅
之所以會退選桃園市長，壓垮駱駝的最後一根稻草，就是因為中華大學認為「他也是抄襲的」。
林智堅小檔案
- 政黨：民主進步黨
- 出生：民國64年5月27日
- 經歷：新竹市長、新竹市議員
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鄭寶清還說，中華大學已有消息傳出，這2天將開記者會公布結果。
中華大學發布聲明，針對前立委鄭寶清驚爆中華大學也認定林智堅抄襲一事，是不實的內容，目前學校尚未收到調查結果，調查報告預期最快下週出來，但無法確定日期，依規定調查也可再延長一個月。（編輯：方沛清）1110813
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