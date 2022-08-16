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林智堅論文風波 鄭運鵬：最後結果一定共同承擔

2022/8/16 10:44
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（中央社記者葉臻桃園16日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，前新竹市長林智堅論文風波，他曾多次陪同公開說明，最後的結果，一定會共同承擔、面對；政治界被公審是常態，但審查應該要公開透明。

林智堅退選桃園市長，民進黨立委鄭運鵬接棒參選。鄭運鵬今天上午接受廣播節目專訪時表示，林智堅的論文他們都有查證過，包括是不是助理代替上課，這幾次跟林智堅一起公開說明，也都是直播，講出去的話收不回來，最後的結果，一定會是共同承擔、面對，「沒有我不共同承擔的空間」。

鄭運鵬說，這一個多月來，他一直陪著林智堅，論文的資料、時序等也都有看過；外界覺得政治人物洗學歷，是不白之冤，整起風波對林智堅來說壓力很大，真相公佈了也沒人相信。

鄭運鵬也說，說別人「洗學歷」是扣帽子、貼標籤，對當事人和學校來說都不公平；政治界被大家公審是常態，但審查應該要公開透明，不管是不是知名人士，論文等審查都應該要公開。

鄭運鵬說，他協助林智堅是義無反顧，外界卻把他說的好像很想拉掉林智堅，「每個事情不要都負面看動機」，選舉和政治不用去懷疑人性。

鄭運鵬也說，過去1年多民進黨在抉擇提名市長人選時，他是最資深的立委，該準備的本來就要準備，但他不會去主動爭取，不管是徵召或初選，他總要是選項之一。（編輯：李錫璋）1110816

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