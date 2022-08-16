台大：陳明通非辭職 111學年度起不再應聘兼課

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前新竹市長林智堅遭台大認定抄襲並撤銷碩士學位，台大也證實他的指導教授陳明通（圖）遭到檢舉。校方16日證實，陳明通自111學年度起不再應聘兼課，並非辭職。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北16日電）台灣大學認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位。校方今天證實，林智堅的指導教授陳明通自111學年度起不再應聘兼課，並非辭職。

台灣大學9日召開記者會，宣布學術倫理審定委員會決議，認林智堅與余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，且林智堅無法提出反證，因此認定是林智堅抄襲，撤銷他的碩士學位。

後續包括中國國民黨等都召開記者會，呼籲林智堅的指導教授陳明通辭去國家安全局長職務以及台大教職，接受學術倫理調查。

台灣大學今天以文字回應向媒體證實，國家發展研究所教授陳明通自111學年度起不再應聘兼課。由於陳明通是兼任教授，並非辭職。（編輯：唐聲揚）1110816