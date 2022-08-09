陳明通：若台大對我啟動學倫調查 將進行完整說明

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民進黨桃園市長參選人林智堅遭台大認定抄襲並撤銷碩士學位，論文指導教授陳明通（圖）9日說，如果台大針對他啟動學倫調查，他將進行完整說明。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉素萍台北9日電）民進黨桃園市長參選人林智堅遭台大認定抄襲並撤銷碩士學位，至於林智堅論文指導教授陳明通是否有學術倫理責任，陳明通今天說，如果台大針對他啟動學倫調查，他將進行完整說明。

台灣大學今天宣布學術倫理審定會決議，認林智堅抄襲並撤銷碩士學位。依法審定過程保密，完整審定書不公開，裁定書則會提供當事人。至於林智堅論文指導教授陳明通是否也有學術倫理責任，台大已收到相關檢舉，會依照程序調查、審定。

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林智堅碩士論文指導教授、現任國安局長陳明通今天透過友人轉述，如果台大針對他啟動學倫調查，他將進行完整說明。至於林智堅及余正煌兩位學生論文的完整脈絡，他之前已經完整說明，請各界明察全貌。

陳明通表示，這時候正處在台海及區域局勢動盪之際，國安團隊的任務是嚴守工作崗位，完整掌握所有動態。其他事務的紛擾都不該影響國安工作的進行，捍衛國家安全，仍是國安團隊的第一要務。（編輯：謝佳珍）1110809