張善政競辦：台大撤銷碩士學位 林智堅誠信破產
2022/8/9 12:04（8/9 12:35 更新）
國民黨桃園市長參選人張善政（前左2）9日在楊梅區，展開13區深耕行腳活動。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年8月9日
（中央社記者吳睿騏桃園9日電）台灣大學今天表示，林智堅抄襲論文，撤銷碩士學位。國民黨桃園市長參選人張善政競辦表示，審查結果代表林智堅誠信破產，各方都應尊重學術自主，莫再以政治力干預學術。
民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議，台灣大學7月底召開學術倫理審定會，校方今天上午召開記者會說明，認林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，建議撤銷林智堅碩士學位，並經教務處核定。
張善政競選辦公室發布新聞稿，針對台大學倫會公布相關案件審查結果，張善政競選辦公室發言人何元楷說，尊重台大學倫會審查結果，各方都應尊重學術自主，莫再以政治力干預學術。
何元楷說，審查結果代表林智堅已經誠信破產，「桃園人能接受一個誠信破產的人來當市長嗎？」民進黨應該思考是否還要挺林智堅到底，曾經「全黨挺一人」的民進黨，從上到下都有責任給社會一個交代。（編輯：唐聲揚）1110809
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