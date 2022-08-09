台大認定抄襲 國民黨：林智堅陳明通應知所進退

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（中央社記者王承中台北9日電）台大今天宣布，民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲情節嚴重，撤銷碩士學位。國民黨文傳會副主委林家興表示，林智堅喪失政治信用，誠信破產，與其指導教授、國安局長陳明通應知所進退，總統蔡英文也應公開向社會道歉。

林智堅遭控台灣大學碩士學位論文涉嫌抄襲，台大7月底召開學術倫理審定會，校方今天上午召開記者會說明，認林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，建議撤銷林智堅碩士學位，並經教務處核定。

林家興透過新聞稿指出，林智堅論文涉嫌抄襲事件爆發以來，民進黨傾全黨之力救林智堅一人，不斷以政治操作的方式袒護、包庇，甚至以莫須有的指控方式批判台大審定委員會，試圖轉移焦點，掩蓋林智堅違反學術倫理與誠信的事實。身兼民進黨主席的蔡總統必須負起最大責任，向社會清楚交代。

林家興指出，陳明通明知林智堅的論文內容重疊性太高，仍為私利一再為林智堅辯解，已完全不適任學術教職，不斷說謊、圓謊的說辭，已無法獲得人民信任，難以將國家安全的重任交付陳明通，呼籲蔡總統應該立即撤換陳明通，否則國家安全將出現空前危機。

林家興表示，台灣學術倫理與誠信不應被政治人物的取巧行為破壞，更不應受到政治的干擾與玷污，林智堅在論文抄襲案件中做了最不良的示範，先是為個人政治利益，以抄襲的取巧方式獲取學位，後又不敢承擔、面對錯誤，還以政治手段來規避責任。

他指出，林智堅不僅喪失政治信用，個人誠信也蕩然無存，呼籲林智堅與民進黨全黨上下應該坦然、誠實面對台大的審定結果，切勿再以政治攻擊語言破壞台灣學術的自主與尊嚴，挑戰台灣社會的道德與良知底線。（編輯：謝佳珍）1110809