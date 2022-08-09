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林智堅曾提陳明通信件佐證 台大：不足證明無抄襲

2022/8/9 14:24（8/9 14:30 更新）
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台大9日認定民進黨桃園市長參選人林智堅抄襲論文。圖為林智堅7月24日記者會說明相關爭議。（中央社檔案照片）
台大9日認定民進黨桃園市長參選人林智堅抄襲論文。圖為林智堅7月24日記者會說明相關爭議。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北9日電）台灣大學今天認定民進黨桃園市長參選人林智堅抄襲論文，其中一個關鍵，林智堅曾提出指導教授陳明通的電子郵件，證明自己成文較早，但學術倫理委員認為此項證據不足證明無抄襲。

林智堅身陷論文爭議，台灣大學今天召開記者會，宣布學術倫理審定會決議，認定林智堅與余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，因此認定是林智堅抄襲。

台大社會科學院長、學術倫理審定委員會召集人蘇宏達表示，當兩份論文高度重疊時，如無相反的證據，即認定發表在後者抄襲發表在前者，「這是國際學術發表的鐵則。」余正煌是於2016年7月19完成碩士論文口試，林智堅則是2017年1月13日。

針對兩人論文雷同的部分，委員會逐一比對雙方說法和相關證據，都一致認定是林智堅抄襲余正煌。蘇宏達舉例，兩人論文中「二元勝算對數迴歸分析」的英文都拼錯，另有一份圖表錯誤寫出0，余正煌都能解釋為何會出錯，但林智堅則無法。

只一個地方，有一名委員提出不同意見，最後是經不記名投票，決議認定是林智堅抄襲余正煌。

林智堅曾召開記者會，提出2016年2月1日指導教授陳明通寄信給他助理的電子郵件、附件做證明，認為自己早於余正煌就完成第1章第3節的大部分，早於余正煌。其中包含「請智堅自我發揮一下」等字句，被媒體廣泛報導。

蘇宏達表示，委員會經過討論，認為這份電子郵件無法證明文稿的原始作者是林智堅，文稿也沒有顯示修訂符號，林智堅和陳明通都沒有到場口頭說明。因此認定沒有足夠證據，這項資料極難認定這部分文稿是林智堅作品，也無從解答是誰抄襲誰的問題。

另外，林智堅指稱自己是民調的提供者，委員會確認「無誤」。不過委員會認為，且余正煌論文已有清楚說明和致謝，民調資料提供不等於論文撰寫文字的原創，林智堅的主張無法否認抄襲的存在。（編輯：陳政偉）1110809

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