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林智堅論文案 余正煌聲明：本人未有任何抄襲情事

2022/7/27 16:19（7/27 16:26 更新）
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調查員余正煌27日聲明內容強調論文未有任何抄襲之情事。（圖取自曾威凱臉書facebook.com）
調查員余正煌27日聲明內容強調論文未有任何抄襲之情事。（圖取自曾威凱臉書facebook.com）
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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議的關鍵人物、調查員余正煌，今天委由律師撰寫聲明稿，並由國民黨台北市議員參選人滿志剛代為公布，內容強調「未有任何抄襲之情事」。

民進黨桃園市長參選人林智堅陷入新竹棒球場爭議與論文風波，台大學術倫理審定委員會今天開會討論林智堅的碩士論文案，林智堅及其指導教授陳明通不會到場陳述。

其中，論文案的關係人余政煌，今天由委任律師發出聲明稿，再由滿志剛下午上媒體人黃揚明的網路直播節目時公布。

聲明內容指出，余正煌的論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事，並已將相關事證交予台大社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會。

余正煌指出，有關這個案件的法律事項均委任律師張祐齊、曾威凱處理，他不再對外做任何回應。

余正煌表示，外界指他的論文涉及抄襲，實與客觀事實不符，日後若有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷等情事，將依法訴追相關責任，以維自身權益。（編輯：陳清芳）1110727

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