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台大記者會宣布撤銷學位 林智堅：不理解實質內容

2022/8/9 12:19（8/9 12:30 更新）
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民進黨桃園市長參選人林智堅（中）9日偕同建築界專業人士出席「尊重設計專業拒絕政治抹黑－建築人與設計師的心聲」記者會。中央社記者葉素萍攝 111年8月9日
民進黨桃園市長參選人林智堅（中）9日偕同建築界專業人士出席「尊重設計專業拒絕政治抹黑－建築人與設計師的心聲」記者會。中央社記者葉素萍攝 111年8月9日
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（中央社記者葉素萍台北9日電）民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議，台大今天建議撤銷林智堅碩士學位，並經教務處核定。林智堅稍早出席公開活動時說，不理解台大大動作召開記者會實質內容是什麼，等台大記者會結束，競總會有回覆。

林智堅身陷論文爭議，台灣大學7月底召開學術倫理審定會，校方今天上午召開記者會說明，認林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，建議撤銷林智堅碩士學位，並經教務處核定。

林智堅上午10時偕同數十名建築師、設計師召開記者會，說明新竹將軍村爭議。媒體問到台大上午11時要舉行記者會說明論文案審定結果。

林智堅先是反問「說明內容是什麼」，隨後表示，他不知道記者會內容是什麼，待台大記者會結束後，競選總部會有正式回覆。

媒體追問，是否覺得被突襲，林智堅說，當時向學倫會提出希望台大社科院院長蘇宏達迴避，因為蘇宏達在內部學校的資訊質疑這是醜聞，也有媒體以非常大的標題報導。

林智堅說，他確實不理解台大今天大動作召開記者會實質內容是什麼，等台大記者會結束，競選總部一定會有回覆。（編輯：謝佳珍）1110809

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