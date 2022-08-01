鄭運鵬：林智堅參考文獻列余正煌 雙方都沒問題

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針對民進黨桃園市長參選人林智堅論文事件，立委鄭運鵬（前右2）1日表示，論文重複部分都是林智堅寫作在前，但余正煌先畢業，因為已有余正煌論文存在當然也要參考，並在後面附錄做了引用的標示，兩邊都沒問題。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年8月1日

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（中央社記者吳睿騏桃園1日電）針對林智堅論文事件，立委鄭運鵬今天表示，論文重複部分都是林智堅寫作在前，但余正煌先畢業，因為已有余正煌論文存在當然也要參考，並在後面附錄做了引用的標示，兩邊都沒問題。

民進黨桃園市長參選人林智堅上午主持在媒體中心舉行的競選團隊及主視覺啟動記者會，會後接受媒體聯訪時，對於論文案相關的議題，林智堅交由競選團隊總幹事、立法委員鄭運鵬回答，對於記者詢問，如何看待另一名研究生余正煌的律師表示不排除走法律途徑。

鄭運鵬表示，相信論文指導教授陳明通昨天的聲明講得非常清楚，2名學生都是在他指導下，也沒有要抄襲的動機跟作為，至於說對方所說的法律動作，也只能尊重，就像這段時間以來，團隊所承受的斷章取義、捕風捉影、惡意扭曲，雖然無奈但也只能接受。

鄭運鵬指出，這段期間以來對團隊來說是很辛苦的，不但提出的所有的證據、法律上公證，甚至上網公開給國人及競爭對手做最嚴厲的檢驗，團隊有自信，至於余正煌應該也是無辜的受害者，他的委任律師要怎麼處理，團隊無法阻擋。

記者又問，為何林智堅表示事前不知道草稿給余正煌，但在論文參考文獻卻又列入余正煌論文。鄭運鵬說，論文的事件已一再說明，也提供時序和把公證的文件給大家參考，余正煌因為有修業年限，所以老師給余正煌另一個題目，並提供相關資料檔案，但是余正煌的確先畢業，這就是過去團隊有苦難言的地方。

鄭運鵬表示，一般人會認為先畢業的人一定是被後畢業的人所抄襲沿用，但狀況並不是這樣，大家所看到論文第一章裡面重複的部分，都是林智堅的論文寫作在前。

鄭運鵬指出，余正煌畢業後，林智堅沒有急著畢業，後來已經有余正煌論文的存在，當然也要參考，也在後面附錄做了引用的標示，兩邊都沒有問題，都在老師的指導之下，而過程引發各方的評論、捕風捉影和斷章取義，這對團隊來說是相對無奈。

鄭運鵬表示，余正煌的論文一開始就感謝林智堅所提供的資料，因為他畢業在前林智堅畢業在後，所以林智堅在寫結論時，也知道這名同學已經畢業，且使用林智堅選舉的資料去做論文，所以才會在後面有加註的部分，這都是負責任的寫作，也不是後來加上去的。

對於記者詢問，民進黨是否定調要陳明通來協助解決問題。鄭運鵬說，這不是政黨的工作需要去定調的，「老師所提出的聲明，是老師在自己的經驗、行程、檔案，以及指導學生的過程裡面老師自己負責任的聲明，當然是尊重老師」，這跟民進黨沒有關係。

國民黨桃園市長參選人張善政也對此表示，陳明通應光明磊落去台大說明，不要一陣子就釋放一點資訊，給人的感覺像是擠牙膏一樣不好。

張善政上午參加中壢區婦女會幹部會議時接受媒體聯訪，對於記者詢問，台北市議員王鴻薇要向教育部檢舉林智堅的碩士論文指導教授、現任國安局長陳明通違反學術倫理，有人質疑是藍營的操作。

張善政表示，他覺得陳明通的事情，關鍵是應該光明磊落的去台大說明，就不會有這些紛擾。（編輯：李錫璋）1110801