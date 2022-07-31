公布提交台大資料 林智堅：讓關心人士檢視

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園31日電）民進黨桃園市長參選人林智堅今天表示，把送入台大學術倫理審定會的答辯書及相關附件資料都公開在臉書（Facebook）上，就是希望讓所有關心的人士可以公開檢視資料。

林智堅今天上午出席新屋區111年度模範父親表揚活動後，接受媒體聯訪。媒體詢問，為何昨天會率先公布提交台大學術倫理審定會的資料。

對此，林智堅表示，這是用行動表達對於自己在台大論文學位上的捍衛，也希望未來學倫會委員們在審定過程中，藉由已送到學倫會的資料，還有公證的資料進行公平公正的審定。

記者追問，如何看待國民黨對於所提資料的質疑。林智堅回答，這裡面有幾個是滿烏龍的說法，例如遭質疑的1個檔案，其實是台大碩士論文的格式範本，這是一個公版。

林智堅表示，從他與指導教授陳明通的書信可以證明，他先交付第一版研究設計的草稿，指導教授看到草稿後指導修正回傳，裡面特別提到還要再申論及發揮。這些資料更可證實，他的研究設計是先於碩士生余正煌。透過書信也可證明，現在看到所謂雷同的部分，就是在初稿的內容。

與會的桃園市長鄭文燦接受媒體採訪時指出，把論文形成的過程攤在陽光下接受學倫會檢視，也接受社會大眾檢視，相信就可以讓大家了解，為什麼會一本先寫一本先交，這個過程是如何形成的。

鄭文燦表示，這裡面包括與指導教授往返的書信，討論的原始文字都呈現出來，證明就是這樣寫出來的，而且在那個時候另一本論文還沒有寫。

鄭文燦說，有些側翼想抹黑但沒做好功課，台大碩士論文的公版，是論文的格式；交論文的時會有電子檔、Word檔，公開時採取PDF檔，PDF檔是今年7月才上檔，所以會有時間差，只要把原來的Word檔時間點找來看，就知道是當時論文上傳的時間。

鄭文燦表示，用所謂網友抓包進行惡意宣傳是沒有必要的，論文當然是真的，論文也是在真實過程形成的，他覺得這是攤在陽光下、可以接受檢視，林智堅的論文寫在前，這是一個基本事實，可以查得很清楚。

記者追問，對於民眾黨桃園市長參選人賴香伶提到民進黨立委高嘉瑜說實話反而遭打壓的看法。對此，鄭文燦指出，他覺得選舉要拿出政見、主張，蹭議題、蹭熱度是沒有必要的。（編輯：戴光育）1110731