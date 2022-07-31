陳明通提供論文資料給余正煌 林智堅：不知情

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（中央社記者吳睿騏桃園31日電）民進黨桃園市長參選人林智堅陷論文風波，而陳明通今天再發表聲明力挺，林智堅下午召開記者會表示強調自己論文絕無抄襲，且陳明通給余正煌他的研究設計初稿自己並不知情。

針對外界對林智堅、余正煌的論文持續引發熱議，林智堅的碩士論文指導教授、現任國安局長陳明通，繼日前發表聲明後，今天再聲明還原當年過程。

陳明通強調，是他「先修正」林智堅論文相關部分後，「再交給」余正煌作參考；重點是林、余兩人的論文問題意識、研究對象與結論都不同，且各有其研究發現與價值。

林智堅下午在民進黨桃園市黨部針對聲明回應，桃園市長鄭文燦與立委鄭運鵬也提前到場，共同召開記者會。

林智堅表示，陳明通在這次的說明裡明確地指出，將6份民調資料及設計研究初稿交給余正煌。不過林智堅強調，他不知道自己的研究設計初稿被交給余正煌，藉由陳明通聲明，可以證實論文是原創絕無抄襲。

對於大家關心他為何不出席台大學倫會，林智堅說，本來很期盼台大的學倫會能公平公正的審定，但遺憾台大審定委員會召集人蘇宏達在事件上未審先判且有偏頗言論。另外，依學倫會的規定，除親自到場說明，也可透過書面方式，團隊研議在召集人不願意迴避的情況下，才決定透過書面的方式呈現資料給台大學倫會。

林智堅指出，陳明通在聲明中表示，余正煌的畢業時間雖較早，不過是林智堅在2014年選舉的民調資料和論文寫作先開始，才有余正煌的論文寫作，不過兩個論文是進行不同問題意識不同研究，當然結論也會不同。

林智堅表示，陳明通也提到，說明文字的雷同是因為陳明通先修正了林智堅論文相關部分後，再交給剛換論文題目，且修業年限只剩一學期的余正煌作參考。所以雖然他先開始寫作，但是余正煌先畢業，藉由陳明通的聲明可以很明確地告訴大家，「這份論文我絕無抄襲」。

林智堅說，對於有人質疑，如果他沒有抄襲，那是不是就是余正煌抄襲。他強調，不會輕易隨意去指控他人論文是不是抄襲，因為他深受其害，過去這段時間花了很大的人力、時間想要找證據跟社會大眾說明，因此證據會說話是先前記者會的主因，也是主要的訴求。

林智堅指出，他也要藉此機會說明，他不會去認為余正煌是不是抄襲了他的論文，這件事情應該由學倫會來作一個公正公平的判斷。

林智堅表示，最後還是要對中華大學與台灣大學致歉，因為這件事是因為選舉才發生的爭議，抱歉讓學校、老師、同學都產生困擾，但他也深深的感到無奈，他是「好心給雷親」。

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林智堅說，因為這份民調資料是內部的，他不提供余正煌是無法完成論文，當時是出於善意就口頭答應，但也沒有落於任何文字，他強調，在這份論文裡，他研究的是自己的選舉，相信沒有人會比他更了解2014年新竹市的選舉，「我是當事人且身歷其中，所以我為什麼要抄襲別人。」

林智堅強調，從陳明通的聲明對他來說是水落石出，「還我清白，我沒有抄襲。」（編輯：李錫璋）1110731