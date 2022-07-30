林智堅：不放棄台大碩士學位 續捍衛清白人格

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（中央社記者葉臻桃園30日電）民主進步黨桃園市長參選人林智堅今天表示，沒要放棄國立台灣大學碩士學位，論文他絕無抄襲，會持續向大家說明，捍衛清白人格。

林智堅上午到桃園市蘆竹區公所出席模範父親表揚活動，接受媒體聯訪，被問及是否可能放棄台大碩士學位時表示，「沒有這回事」。

他說，他的台大論文是用他2014年新竹市長選舉時的研究、民意調查資料，研究設計及草稿都是他先完成，「哪來所謂的抄襲？」之前已把相關資料透過第三人公證、送給台大學術倫理審定委員會。

林智堅表示，過去只見過碩士生余正煌兩次，一次是導師宴，當時指導教授陳明通還特別要余正煌感謝他，如果不是他提供資料、草稿，余正煌論文無法這麼快完成。

他說，第2次見到余正煌是去年12月法務部調查局新竹市調查站辦的教育訓練活動，當時沒認出余正煌，余正煌主動向他致意，感謝他論文的事。

林智堅表示，論文事件和新竹市立棒球場風波，都是扎扎實實做研究和市政建設，不希望因選舉被對手抹黑攻擊，抹煞過去新竹市政府團隊努力，及他過去在學校的自我提升。（編輯：李明宗）1110730