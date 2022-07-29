更多編輯台推薦新聞：
拜習通話重點一次看 美媒研判兩人年底G20面會
政治

拜習通話重點一次看 美媒研判兩人年底G20面會

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見
生活

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放
文化

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

藍籲林智堅論文審定過程直播 綠：勿政治干預

2022/7/29 14:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥、王揚宇台北29日電）民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文風波未息，國民黨立法院黨團今天再次呼籲台灣大學和中華大學秉持公正審定，建議兩校於審定林智堅論文時，討論過程應公開，用「直播」方式讓外界了解。

民進黨立法院黨團書記長陳歐珀接受中央社訪問指出，校方都有相關規定，一切就按照規定來做，不要有過多的政治干預來模糊焦點。

陳歐珀說，而且大家都期待真相，希望就學術方面來審查、探討，不要有太多政治干預或用強加的手段，尤其是用政黨力量來逼迫學校、介入校園，這並非民眾所樂見。

國民黨團召開記者會，總召曾銘宗主持，立委費鴻泰、賴士葆、洪孟楷共同出席。

費鴻泰說，林智堅論文爭議受到社會大眾高度關注，呼籲台灣大學和中華大學能夠「公開」審定，用「直播」方式讓外界了解，兩校是用什麼態度和方法討論。

賴士葆指出，關於林智堅碩士論文風波，也不免引發外界質疑一些碩士在職專班的政治人物，這些人敢不敢將碩士論文電子檔對外公開，也接受外界公開檢視。（編輯：蘇志宗）1110729

林智堅
林智堅指校友信箱遭刪引論戰 台大：系統有轉換 林智堅論文案 鄭文燦：余正煌前面感謝後面拆橋
陳歐珀
藍批漲電價帶動通膨 綠：已多管齊下平穩物價 藍白指陳時中落跑 綠反擊怯戰促君子之爭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族