藍籲林智堅論文審定過程直播 綠：勿政治干預

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北29日電）民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文風波未息，國民黨立法院黨團今天再次呼籲台灣大學和中華大學秉持公正審定，建議兩校於審定林智堅論文時，討論過程應公開，用「直播」方式讓外界了解。

民進黨立法院黨團書記長陳歐珀接受中央社訪問指出，校方都有相關規定，一切就按照規定來做，不要有過多的政治干預來模糊焦點。

陳歐珀說，而且大家都期待真相，希望就學術方面來審查、探討，不要有太多政治干預或用強加的手段，尤其是用政黨力量來逼迫學校、介入校園，這並非民眾所樂見。

國民黨團召開記者會，總召曾銘宗主持，立委費鴻泰、賴士葆、洪孟楷共同出席。

費鴻泰說，林智堅論文爭議受到社會大眾高度關注，呼籲台灣大學和中華大學能夠「公開」審定，用「直播」方式讓外界了解，兩校是用什麼態度和方法討論。

賴士葆指出，關於林智堅碩士論文風波，也不免引發外界質疑一些碩士在職專班的政治人物，這些人敢不敢將碩士論文電子檔對外公開，也接受外界公開檢視。（編輯：蘇志宗）1110729