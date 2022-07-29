林智堅論文案 鄭文燦：余正煌前面感謝後面拆橋

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（中央社記者葉臻桃園29日電）桃園市長鄭文燦今天表示，若沒有前新竹市長林智堅提供的資料，碩士生余正煌的論文沒有任何基礎，也絕對寫不出來，不能事情過後，前面感謝，後面拆橋，這樣也是違反學術倫理。

民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議。鄭文燦今天上午與林智堅到龍潭龍元宮參香祈福，鄭文燦接受媒體聯訪時指出，這段時間他與林智堅都有重疊的行程，他是步步為營，也會做好每一項工作，不會有任何大意及改變。

針對林智堅論文爭議、余正煌的聲明，鄭文燦表示，論文原始資料包括民調數據，都是林智堅提供，論文架構根據電子郵件，也可以經過第三方公證，確定論文架構是林智堅先寫，也先與指導老師陳明通討論修改過，這些都提供台大學倫會做判斷。

鄭文燦說，一個研究生畢不了業，通過陳明通取得林智堅的民調資料，「說實話是要感謝」，如果沒有這份資料，余正煌的論文沒有任何基礎，也絕對寫不出來。

鄭文燦表示，這份民調資料及研究的方法設計，確實是陳明通提供給余正煌，這是沒辦法改變的事實，把這份民調抽掉，余正煌的論文沒有任何基礎，「不能事情過了之後，前面感謝，後面拆橋，這樣也是違反學術倫理」。（編輯：戴光育）1110729