更多編輯台推薦新聞：
研究：約5%COVID-19患者長期喪失味覺與嗅覺
國際

研究：約5%COVID-19患者長期喪失味覺與嗅覺

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見
生活

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放
文化

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中研院：中國認知戰模式改為負面情緒動員 製造假新聞分化民眾
首頁 / 政治
林智堅論文風波
新聞專題
林智堅論文風波2/38
首頁 / 政治

林智堅論文案 鄭文燦：余正煌前面感謝後面拆橋

2022/7/29 11:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園29日電）桃園市長鄭文燦今天表示，若沒有前新竹市長林智堅提供的資料，碩士生余正煌的論文沒有任何基礎，也絕對寫不出來，不能事情過後，前面感謝，後面拆橋，這樣也是違反學術倫理。

民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議。鄭文燦今天上午與林智堅到龍潭龍元宮參香祈福，鄭文燦接受媒體聯訪時指出，這段時間他與林智堅都有重疊的行程，他是步步為營，也會做好每一項工作，不會有任何大意及改變。

針對林智堅論文爭議、余正煌的聲明，鄭文燦表示，論文原始資料包括民調數據，都是林智堅提供，論文架構根據電子郵件，也可以經過第三方公證，確定論文架構是林智堅先寫，也先與指導老師陳明通討論修改過，這些都提供台大學倫會做判斷。

鄭文燦說，一個研究生畢不了業，通過陳明通取得林智堅的民調資料，「說實話是要感謝」，如果沒有這份資料，余正煌的論文沒有任何基礎，也絕對寫不出來。

鄭文燦表示，這份民調資料及研究的方法設計，確實是陳明通提供給余正煌，這是沒辦法改變的事實，把這份民調抽掉，余正煌的論文沒有任何基礎，「不能事情過了之後，前面感謝，後面拆橋，這樣也是違反學術倫理」。（編輯：戴光育）1110729

林智堅
林智堅赴官邸報告論文事件 蔡英文：以證據持續說明 柯志恩：林智堅論文事件對民進黨殺傷力很大
鄭文燦
蘇宏達指林智堅論文案是醜聞 鄭文燦：立場偏差 出席童軍活動 蔡總統不忘提醒18歲公民權複決
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
林智堅赴官邸報告論文事件 蔡英文：以證據持續說明