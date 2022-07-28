林智堅再發聲明：比任何人更在乎人格和名譽

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針對民進黨桃園市長參選人林智堅遭質疑論文抄襲案，林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞（左）與委任律師黃帝穎（右）28日在民進黨中央黨部舉行記者會，提出林智堅的論文寫作邏輯來證明論文的原創性。中央社記者王騰毅攝 111年7月28日

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（中央社記者葉臻桃園28日電）民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議，今天發布致社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會聲明，並表示，身為被外界稱為年輕世代縣市首長，他比任何人更在乎人格和名譽。

林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞及委任律師黃帝穎今天在民進黨中央黨部舉行記者會，會後以線上方式發布「林智堅致社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會聲明」全文，補充記者會內容。

聲明中分5部分說明論文的原創性、與另名碩士生余正煌的論文雷同原因，以及相關事證等比對和說明；5部分包括「林智堅的碩士論文寫作歷程」「余正煌的碩士論文寫作歷程」「林智堅與余正煌的碩士論文比對分析」「林智堅與余正煌的碩士論文寫作邏輯分析」「林智堅的碩論與陳明通老師、楊喜慧投稿期刊的比對」。

林智堅也在聲明的最後指出，他今年47歲，從事公共事務，服務22年，幾乎佔了他人生的一半，他帶著熱情、理想，並且充滿熱忱的對待每一個人。

林智堅說，在7年半前有幸被新竹市民肯定成為新竹市長，但仍然不放棄學習的機會，想要透過台大國家發展研究所的課程以及老師的指導，精進在政治領域上的能力以及視野，「身為一位被外界稱為年輕世代的縣市首長，我比任何人更在乎我的人格和名譽」。

林智堅說，藉由這篇聲明，他竭盡所能地去還原當年碩士論文寫作的真相。其中屬於他自己的部分，受限於幾年前個人電腦曾經更換以至於部分論文寫作資料遺失、以及就學時期使用的台大電子信箱內容已被台大計算機中心刪除，因此可能無法更為周全，但他已盡一切可能去搜集資料與證據。

林智堅說，余正煌的部分，除了間接獲得資訊以及論文的比對外，更需要台灣大學學術倫理審定委員會的協助查明，並做出符合事實真相的客觀判斷。（編輯：方沛清）1110728