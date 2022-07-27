台大駁回蘇宏達迴避案 林智堅選辦：將提覆決

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（中央社記者葉臻桃園27日電）台大駁回蘇宏達迴避案。民進黨桃園市長參選人林智堅選辦晚間表示，律師團將在法定期限內，對台大駁回迴避的決定提起覆決，確保程序正義。

林智堅論文爭議，台大審定委員會召集人蘇宏達指是「醜聞」，林智堅選舉辦公室認為蘇宏達未審先判，律師黃帝穎具狀申請迴避，遭台大審定委員會駁回。

林智堅選辦今天晚間發布新聞稿表示，黃帝穎指出，對於台大社科院學倫會駁回蘇宏達迴避一案，律師團收到公文後將在法定期限內，依據行政程序法第33條規定，對台大駁回迴避的決定，提起覆決，以防杜「未審先判」的偏頗瑕疵，確保程序正義。

黃帝穎說，台大社科院院長蘇宏達日前寫信認定林智堅論文一案為「醜聞」，甚至於聯合報頭版頭條報導，營造輿論定罪的政治審判，這就是未審先判的明確偏頗。

黃帝穎指出，依據「專科學校學術倫理案件處理原則」第13條第2項第2款及「行政程序法」第33條，有事實足認有偏頗之虞，都是法律上應迴避的依據。

黃帝穎說，台大駁回迴避的決定，並未詳述理由，且作成決定的委員，均是召集人蘇宏達所聘任，明顯球員兼裁判，駁回決定顯有瑕疵。

黃帝穎表示，台大碩博士學倫要點第1條開宗明義寫道，應「公正客觀處理程序」，蘇宏達還沒看到公證書等有法律效力的證據，就未審先判稱「醜聞」，依法本應迴避，因此律師團在收到台大公文後，將依法提起覆決，堅守程序正義。（編輯：李錫璋）1110727