蘇宏達指林智堅案是醜聞 民進黨：未審先判應迴避

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（中央社記者陳俊華、許秩維台北25日電）民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議，台大審定委員會召集人蘇宏達指是「醜聞」。民進黨立委鄭運鵬今天說，蘇宏達還沒看到證據、聽當事人說明，立場就已偏頗，不適任召集人、應迴避。

聯合報今天報導，林智堅的台大國發所碩士論文遭檢舉抄襲，台大審定委員會召集人是社科院長蘇宏達，蘇宏達在內部信中稱：「這個醜聞也再次提醒我們誠實、紀律和榮譽的重要。」

鄭運鵬、林智堅委任律師黃帝穎上午在民進黨中央舉行「未審先判！政治偏頗！台大學倫會蘇宏達應迴避 」記者會。

鄭運鵬表示，蘇宏達很喜歡發表言論，都是反對民進黨、支持國民黨，也曾受邀到國民黨中常會進行專題報告；就林智堅論文案，蘇宏達還沒有看過雙方提出的證據、還沒有聽過當事人說明，就先認定是「醜聞」。

鄭運鵬說，蘇宏達身為社科院長，應相信學校有一定的學術倫理、教學品質，也有很好的學術管控，再去召集公正審理；如果調查發現是政治抹黑、不實傳言，要還給社科院、國發所清白，如果屬實就該查管理疏失、予以懲處。

鄭運鵬指出，蘇宏達發出這封信定調是醜聞後，「誰會相信這樣的院長會秉公處理？」，這本身就不公正，由蘇宏達組成審查委員會，立場已經偏頗，不適任台大審定委員會召集人，應迴避。

黃帝穎說，依台大碩博論文學倫要點、專科以上學校學術倫理案件處理原則等，應公正客觀處理，「有偏頗之虞者」都應迴避，結果蘇宏達還沒看過雙方證據、資料，就已未審先判，當然足認有偏頗之虞，不適合再擔任學術倫理委員會召集人。

黃帝穎指出，蘇宏達應以身作則、自行迴避，否則林智堅陣營也可依行政程序法，會依法主張、申請迴避；呼籲蘇宏達拿出知識分子的基本良知，都已被社會質疑，很難公證處理。

台大校方對此表示，並無回應。中央社記者以電話聯繫蘇宏達，蘇宏達接起電話後隨即掛斷，暫無法取得他的回應。（編輯：郭無患）1110725