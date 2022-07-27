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余正煌聲明論文未抄襲 林智堅選辦：從未指責別人

2022/7/27 16:20（7/27 16:38 更新）
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民進黨桃園市長參選人林智堅（圖）遭質疑論文抄襲另名碩士生余正煌，余正煌27日發聲明強調他的論文未抄襲。圖為林智堅24日召開碩士論文記者會指他在台大國發所的碩士論文「是原創，絕無抄襲」。中央社記者王飛華攝　111年7月24日
民進黨桃園市長參選人林智堅（圖）遭質疑論文抄襲另名碩士生余正煌，余正煌27日發聲明強調他的論文未抄襲。圖為林智堅24日召開碩士論文記者會指他在台大國發所的碩士論文「是原創，絕無抄襲」。中央社記者王飛華攝　111年7月24日
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（中央社記者葉臻桃園27日電）民進黨桃園市長參選人林智堅遭質疑論文抄襲另名碩士生、調查員余正煌，余正煌今天發聲明強調他的論文未抄襲。林智堅選辦則發布聲明回應，從未指責任何人有抄襲的情況。

余正煌今天發布聲明表示，他的論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事，並已將相關事證交予台大社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會；外界所指他的論文涉及抄襲的情事與客觀事實不符。

對此，林智堅辦公室發言人黃韋鈞今天下午發布聲明稿回應，林智堅自始至終都是在捍衛自己的論文絕無抄襲，並沒有指責任何人有抄襲的情況。

黃韋鈞說，24日的記者會中林智堅也委由律師黃帝穎提出台北地院所屬公證人的公證書相關資料，親自提出了具有法律效力的實質證據，證明自己的清白。

黃韋鈞指出，陳明通教授的聲明也已清楚表示：「2人都沒有抄襲的動機，這些相似與我的教學及指導學生論文寫作有關。」無奈國民黨仍不斷胡亂抹黑，施壓中華大學及台灣大學，干擾學術自主。

黃韋鈞說，國民黨向台大檢舉余正煌，甚至公器私用，濫用立委職權要施壓調查站。呼籲國民黨停止將政治髒手伸向校園及公務機關，並期待台大社科院學倫會能秉持公正、公平的原則，完成相關案件的審定，還給林智堅清白。（編輯：屈享平）1110727

調查員余正煌27日聲明內容強調論文未有任何抄襲之情事。（圖取自曾威凱臉書facebook.com）
調查員余正煌27日聲明內容強調論文未有任何抄襲之情事。（圖取自曾威凱臉書facebook.com）
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