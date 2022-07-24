林智堅：論文原創絕無抄襲 善意提供資料給余先生[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨桃園市長參選人林智堅25日在民進黨中央黨部舉行碩士論文記者會，並出示他沒有抄襲的重要事證，證明自己的清白。中央社記者王飛華攝 111年7月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北24日電）民進黨桃園市長參選人林智堅今天說，台大國發所的碩士論文，「我是原創，絕無抄襲」，他是題目發想在先、研究大綱在先、研究設計寫作也在先，是出於善意提供相關資料給余先生。

影片來源：攝影看世界

林智堅上午在民進黨立委鄭運鵬、委任律師黃帝穎陪同下，在民進黨中央黨部召開碩士論文記者會。

林智堅表示，2013年他考試進入台大國發所，接受台大國發所指導教授、現任國安局長陳明通指導，2015暑假結束後討論碩士論文題目，是以2014年新竹市長選舉「三腳督」的槓桿者為研究對象。

林智堅指出，台大國發所的碩士論文，「我是原創，絕無抄襲」，題目發想在先、研究大綱在先、研究設計寫作也在先，與余先生（余正煌）的論文有很多雷同，是「研究設計」部分。

林智堅說，他和余先生只有在導師宴見過一次，但不認識、也沒有聯繫，他是出於善意提供相關資料，陳明通是盡責的指導老師、余先生就是積極努力完成學業的研究生，會造成這樣結果始料未及。（編輯：林淑媛）1110724