林智堅遭疑碩士論文涉抄襲 台大未收到檢舉

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將參選桃園市長的新竹市長林智堅（圖）5日中午在新竹市政府舉行記者會表示，他與教授都曾澄清他的碩士論文「絕對沒問題」。中央社記者郭宣彣攝 111年7月5日

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（中央社記者許秩維台北5日電）將參選桃園市長的新竹市長林智堅遭質疑台大國發所碩士論文涉嫌抄襲；台大校方表示，目前未收到檢舉，如接獲檢舉，將依違反學術倫理案件處理要點進行處理。

有媒體人今天在臉書指出，林智堅選上新竹市長後才去唸的台大國家發展研究所碩士論文，有部分內容與另一篇論文雷同。

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林智堅的指導教授、國安局長陳明通今天親自撰文表示，問卷的原始設計者是林智堅及其競選團隊，只是較晚畢業，導致外界誤解抄襲余正煌的論文，實際是林智堅的論文較有原創性，是余正煌拿林智堅的資料寫論文。

台灣大學校方透過文字回應，依據「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」，學校在接獲檢舉後即會進入處理程序，並經審查檢附事證後確認是否受理；受理後，會請該系所所屬學院組成審定委員會進行審定，而目前台大並未收到相關檢舉。（編輯：張雅淨）1110705