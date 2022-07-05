遭疑論文抄襲 林智堅：主題對象結論皆不同

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將參選桃園市長的新竹市長林智堅（左）遭藍營指論文涉抄襲，林智堅5日在記者會中表示，他重視個人與團隊的名譽，針對國民黨台北市議員王鴻薇涉嫌抹黑誹謗行為，近日將按鈴申告。中央社記者郭宣彣攝 111年7月5日

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（中央社記者郭宣彣新竹市5日電）民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅，遭質疑論文涉抄台大國發所碩士生余正煌，林智堅表示，研究主題、對象不同，結論也不同。

林智堅今天在記者會表示，選舉期間遭藍營惡意抹黑，企圖毀掉他和指導老師聲譽，也拿出台灣大學與中華大學教授所提供聲明書，為他澄清。

台大國發所在職班碩論部分，林智堅說，他與余正煌的論文，雖都是以2014年選舉為例，且都就讀台大國發所碩士班，修讀相關老師的課程，但研究的主題與對象、結論都不同。

主題不同部分，林智堅表示，他研究台灣選舉反覆出現的「三腳督」現象，探討「三腳督」中，無法勝選、卻能左右選局的「槓桿者」及「三腳督」現象的結構成因，還有選民的特質。

他說，在2014年新竹市長選舉和2016年新竹市區域立委選舉，可看到「三腳督」現象，他以自己設計的問卷、蒐集得一手民調資料，作為分析依據。但余正煌的主題是探討「林智堅個人勝選的因素」。

林智堅說，2014年他勝選後，包括國發所老師和上下屆同學或學弟妹，對他的選情變化感到興趣，而余正煌透過人介紹，借他的第一手民調資料，並完成論文，他才是原創者。

他說，第三是結論不同，因研究主題和研究對象不同，他和余正煌的問題意識迥異，當然得到的結果和研究價值也不同。

至於，中華大學碩士論文，林智堅表示，中華大學教授賀力行、王明郎、李友錚有成立TCSI台灣顧客滿意度指標研究小組，他也參與實驗室討論，並提供意見。而他的指導老師是賀力行，李友錚則是他的碩士論文計畫到畢業口試的審查委員。

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林智堅說，賀力行、李友錚今天也發表聲明，內容說得很清楚，他有參加竹科管理局研究案的問卷發放及回收，還有資料分析等。

林智堅表示，當時在教授們的指導下，他參與研究，並在李友錚、王明郎於2008年7月科管局委託案結案報告之前，為同年4月，由他與賀力行、王明郎聯名，在一場研討會發表此共同研究。而他參加研究的紀錄，在中華大學網站都查得到。（編輯：李錫璋）1110705